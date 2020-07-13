【期權攻略】陳偉明：疫情下繼續炒股不炒市

內地A股牛氣沖天，帶動港股上周二(7日)曾經急升至26,782點的四個月高位，可惜受到本地爆發第三波新冠肺炎疫情影響，即使內地股市持續強勢，港股卻在高位遇阻回落，整個星期大約在250天線26,000點上下反覆上落。

沒錯，香港第三波疫情來勢洶洶，但不要忘記美國的疫情確診人數位列全球首位，而且更有惡化迹象，但筆者一直睇好的納斯達克指數一樣也可照升，而且繼續破頂。證明在資金充裕下，繼續炒股不炒市，疫情無阻新經濟股繼續破頂。

現在香港的情況與美國相似，香港恒指好比美國道指，長期停滯不前。如果投資者仍然把焦點落在恒生指數或舊經濟股，將會錯失未來新經濟板塊的潛在升幅。

策略上，如果擔心疫情或中美關係惡化而拖累本港股市表現，最簡單的做法便是在高位減持正股，再用正股的二十份之一資金Long Call價外新經濟股期權。即使正股因為某些原因突如其來急挫，損失有限數，而且更給予自己在低位繼續Short Put儲貨的機會。相反如果在資金充裕下新經濟股繼續爆升，Long Call由價外變做價內期權的升幅可以有幾倍計。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626