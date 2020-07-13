【全球攬炒】南韓經濟今年恐縮2.3%　勢創金融危機後新低

南韓經濟研究院發表報告預測，南韓今年的經濟收縮2.3%，創下金融危機以來新低。另預期，今年上半年和下半年的經濟分別收縮1.7%和2.9%。

報告預測，今年南韓私人消費將減少3.7%；設備投資和建設投資將分別減少18.7和13.5%；實際出口減少2.2%。

報告指出，由於確診新冠肺炎病例再次激增和企業業績下滑，南韓有可能出現大量失業。國外方面，主要國家經濟下行、經濟復甦緩慢、半導體價格增幅有限、全球供應鏈弱化等因素將對經濟發展造成負面影響。

此外，受累於全球經濟疲軟、貨物貿易順差驟減、服務貿易逆差持續的影響，南韓居民消費價格指數(CPI)升幅將縮小至0.3%，國際收支經常項目將按年減少90億美元，至510億美元。

分析指出，雖然南韓政府正在為克服新冠肺炎疫情帶來的衝擊進行全方位努力，但國內經濟環境不理想，全球經濟復甦勢頭緩慢，恐難擺脫經濟下行局面。南韓經濟能否復甦，還將取決於疫情平息時期、主要國家經濟回暖時期和速度，以及政府應對力度等。

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