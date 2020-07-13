港股格局：李偉傑料兩類股份繼續有炒作

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，治療新冠肺炎藥物瑞德西韋疫苗測試結果正面，利好市場氣氛，港股今早(13日)反覆靠穩。雖然本港疫情反彈，對大市氣氛難免有些少影響，但中美之間仍未有相關制裁消息，市場戒心未如之前般嚴峻，加上中港股市近期成交暢旺，預期科網股或藥業股炒作仍會持續，支持大市表現。他預期港股短線繼續兩萬六附近上落，恒指下方支持已上移至25,500點，26,300點為初步阻力位，短線挑戰目標則在26,800點至27,000點水平。

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