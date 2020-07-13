港股格局：李偉傑料兩類股份繼續有炒作
2020年07月13日 10:58
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，治療新冠肺炎藥物瑞德西韋疫苗測試結果正面，利好市場氣氛，港股今早(13日)反覆靠穩。雖然本港疫情反彈，對大市氣氛難免有些少影響，但中美之間仍未有相關制裁消息，市場戒心未如之前般嚴峻，加上中港股市近期成交暢旺，預期科網股或藥業股炒作仍會持續，支持大市表現。他預期港股短線繼續兩萬六附近上落，恒指下方支持已上移至25,500點，26,300點為初步阻力位，短線挑戰目標則在26,800點至27,000點水平。
李又指，市場關注8月中恒指季檢會否納入同股不同權股份，加上「港版納指」惹憧憬，「ATMX」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團點評(03690)及小米集團(01810)成功吸引資金流入。當中以阿里巴巴表現相對落後，且未來「染藍」機會高，若股價能跌至250港元邊不妨小注買入，博中長線再上。至於小米事隔兩年才重上17元招股價，料仍有力再挑戰高位，若調整至16元水平，不妨趁低吸納。
另外，近期新股市場熾熱，其中歐康維視生物(01477)及思摩爾國際(06969)上周五(10日)首掛後大幅飆升，但李認為，新股欠缺往績及過往走勢參考，純粹資金炒作為主。歐康維視不妨待回落至30元樓下再作考慮，並嚴守止蝕位。至於思摩爾亦累升已多，若有貨在手的投資者，失守28元宜考慮食胡。
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