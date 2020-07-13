【專家點評】麥嘉嘉：高追科技股有風險　有咩落後板塊揀？

全球確診人數突破1,200萬人，加上本地確診個案急升，投資者對第二波疫情爆發的憂慮加深。在疫情憂慮拖累下，恒指上周五失守250天線，下方支持位為反彈0.5倍約25,160點。事實上，恒指自2018年創33,484點歷史高至今，呈一頂低於一頂格局。2019年4月反彈至0.618倍約30,000點遇阻力後再次回落，至今年3月低位反彈至今於0.618倍約26,100點再次遇阻力。因此，技術上恒指整體走勢仍處區間波動上落。

由於目前金融及地產股主導恒指表現，疫情導致貸款增長放緩之餘，貸款減值風險亦相對增加。根據評級機構標準普爾估計，今年全球銀行業貸款損失按年增加超過一倍至1.3萬億美元，至明年底貸款損失金額將升至2.1萬億美元。銀行盈利在面對不斷收窄息差之餘，貸款減值損失將進一步拖累盈利能力。

由於科技板塊現水平高追風險大，資金似乎重新關注較落後的物管板塊。物管股股價於6月份受配股因素影響而平均錄得負增長，同期恒指則上升約6.4%，表現跑輸大市。但由於其業務對經濟周期敏感度較低，加上併購憧憬下可望支持盈利增長，物管板塊可望追落後。短期催化劑為公布中期盈喜，物管股可看高一線。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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