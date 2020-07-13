香港科技園夥滙豐推動開放銀行創新發展

香港科技園公司宣布，與滙豐合作推出「API EcoBooster計劃」，協助初創及金融科技公司研發開放應用程式介面(API)，藉此為銀行業界提供嶄新服務，推動香港的智慧銀行創新發展。

該計劃由科技園公司舉辦，參與的創科企業及程式開發人員，將有機會與計劃主要合作夥伴滙豐交流，共建針對工商金融和零售銀行服務的創新解決方案，包括貸款相關服務、交易與營運、信用卡、電子支付，以及客戶記錄管理。

滙豐的數碼銀行專才會擔當顧問的角色，與參與計劃的程式開發人員分享客戶對銀行服務的需求。同時，科技園公司的技術合作夥伴彼樂科創(beNovelty)將提供技術及API整合平台支援，安排具有超過100組銀行API數據的沙盒環境和模擬數據功能，讓參加者測試其API研發成果。

「API EcoBooster計劃」現正招募全球程式開發人員參加，申請截止日期為8月14日。科技園公司和滙豐將於8月從參加企業提交的建議書當中，挑選出30份具潛力的提案，而滙豐和beNovelty將向入圍的程式開發人員分別提供指導和訓練，共同探索和創建API產品和服務。程式開發人員將於10月向滙豐及銀行業界人士展示他們的創新方案。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626