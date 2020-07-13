港元拆息︰1個月續跌至0.38厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈三連跌；1星期報0.22厘；與樓按相關的1個月再跌至0.38厘，連跌兩日，並跌至2017年6月低位；3個月為0.6厘。

13/7/2020

隔夜 0.10810厘

1星期 0.22655厘

2星期 0.29929厘

1個月 0.38232厘

2個月 0.49625厘

3個月 0.60786厘

6個月 0.84482厘

12個月 1.07816厘

10/7/2020

隔夜 0.11071厘

1星期 0.23982厘

2星期 0.32714厘

1個月 0.39929厘

2個月 0.51786厘

3個月 0.63161厘

6個月 0.85964厘

12個月 1.08196厘

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626