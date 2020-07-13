港元拆息︰1個月續跌至0.38厘

2020年07月13日 11:20
  • 東網電視
    更多新聞短片
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈三連跌；1星期報0.22厘；與樓按相關的1個月再跌至0.38厘，連跌兩日，並跌至2017年6月低位；3個月為0.6厘。
    13/7/2020
    隔夜 0.10810厘
    1星期 0.22655厘
    2星期 0.29929厘
    1個月 0.38232厘
    2個月 0.49625厘
    3個月 0.60786厘
    6個月 0.84482厘
    12個月 1.07816厘
    10/7/2020
    隔夜 0.11071厘
    1星期 0.23982厘
    2星期 0.32714厘
    1個月 0.39929厘
    2個月 0.51786厘
    3個月 0.63161厘
    6個月 0.85964厘
    12個月 1.08196厘
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！