港元拆息︰1個月續跌至0.38厘
2020年07月13日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈三連跌；1星期報0.22厘；與樓按相關的1個月再跌至0.38厘，連跌兩日，並跌至2017年6月低位；3個月為0.6厘。
13/7/2020
隔夜 0.10810厘
1星期 0.22655厘
2星期 0.29929厘
1個月 0.38232厘
2個月 0.49625厘
3個月 0.60786厘
6個月 0.84482厘
12個月 1.07816厘
10/7/2020
隔夜 0.11071厘
1星期 0.23982厘
2星期 0.32714厘
1個月 0.39929厘
2個月 0.51786厘
3個月 0.63161厘
6個月 0.85964厘
12個月 1.08196厘
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