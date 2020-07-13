港區國安法︰調查指1/3在港美企考慮撤資

外媒報道，據美國商會一份調查，多數在香港經營業務的美國企業對中國政府近期推行《港區國安法》的影響感到擔憂。

調查顯示，約26%企業表示法案讓他們感到更安全，與政府有關維護穩定的必要性的觀點相呼應；50%受訪者表示該法案讓他們覺得安全感下降；約22%表示不關心這項法案。此外，近半受訪企業認為法案改變了香港的遊戲規則，大多數公司指正採取等待及觀望的策略。當中，約2/3公司表示沒有離開的計劃，約1/3稱公司考慮中長期將資產、資本或營運業務遷出香港。

美國商會稱，在被問及對港區國安法的甚麼內容最為關切時，受訪企業表達的擔憂與外國政府和民間社團基本一致，他們稱擔憂的問題是法案的範圍和執行的不明確性、對香港負有盛名的獨立司法體系造成的威脅、以及香港可能失去全球金融中心地位的風險。

上述調查收集了來自183家會員公司的回應，其中超過一半的公司總部位於美國。

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