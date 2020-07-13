【高盛推介】滙豐漲3%回勇　認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周五(10日)跌約1.9%，今(13日)早發力反彈兼跑贏大市，高開約1.5%後升幅擴大，最高見37.8港元，半日收報37.6元，升3.3%，屬現時升幅最大的藍籌股之一。

事實上，滙控股價已在低位徘徊一段時間，當中雖於上周二(7日)曾升見40元水平，為近1個月高位。惟表現未能持續，而且當日更以跌約1.7%收市。

觀察個股認股證資金流向，可見認沽證於上周五獲資金轉向部署。另一方面，認購證與牛證皆於上周三(8日)至上周五皆錄得資金流入，分別合共約2,270萬及200萬元。

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