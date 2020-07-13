【瑞銀推介】騰訊阿里頓變落後　看好可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：近期新經濟股走勢非常亮麗，上周五騰訊控股及阿里巴巴出現回調，均跌2%左右，即日已有不少資金流入認購證以及牛證博股份調整後繼續上升。由於小米集團追落後追得非常快，加上美團點評本身升幅厲害，再計算一下4隻股份6月大市反彈至今的升幅，小米和美團均升超過40%，而騰訊則升33%左右，阿里只升31%。

如投資者認為騰訊、阿里有機會不甘後人追回升幅，可留意以下認購證：

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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