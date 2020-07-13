上海實業環境獲無錫10萬噸污水處理項目

上實環境間接附屬公司無錫上實惠投環保獲得無錫市惠山經濟開發區污水處理項目(「無錫惠山項目」)，自2020年7月10日進入商業運營。該項目共5期，設計處理規模合計每日10萬噸，前四期出水執行一級A標準，第五期執行《太湖地區城鎮污水處理廠及重點工業行業主要水污染物排放限值》的規定。無錫惠山項目特許經營期為30年，水價每噸3.249元。

另外，上實環境間接持有57.9687%的附屬公司安達龍江環保水務，與安達市住房和城鄉建設局簽署安達市城市污水處理廠項目(「安達項目」)提標提價協議。安達項目設計處理規模為每日4.5萬噸，出水標準由一級B提升至一級A標準，水價由每噸1.165元，上調至每噸2.205元。

上實環境間接持有57.9687%的附屬公司鶴崗龍江環保水務，與鶴崗市人民政府與鶴崗市水務局簽署鶴崗市污水處理及再生水利用項目東區(「東區項目」)及西區(「西區項目」)的提標補充協議。東區項目設計處理規模每日3萬噸，西區項目設計處理規模每日5萬噸，出水標準由一級B，提升至一級A標準，水價由每噸0.9元，提高至每噸2.21元。

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