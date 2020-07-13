外資連續5個月減持韓股　美國投資者沽最多

外媒報道，據南韓金融監督院報告顯示，6月外資在南韓股市淨賣出4,200億韓圜，連續5個月減持南韓股票。

以地區來看，美國投資者淨賣出南韓股票金額最大，涉2.5萬億韓圜，其次是愛爾蘭的5，000億韓圜、澳洲為4,000億韓圜。相反，英國、開曼群島和新加坡分別淨買入1.7萬億韓圜、8,000億韓圜及7,000億韓圜。

期內，境外投資者持倉總額為541.6萬億韓圜，按月增加21萬億韓圜，佔市值總額的30.9%。美國為226.9萬億韓圜最多，佔外資總額的41.9%，其後依次為歐洲、亞洲、中東，佔外資總額分別29.3%、13.2%、3.9%。

債券方面，外資淨買入3.436萬億韓圜，連續6個月增持韓國債券。截至6月底，外資持有南韓債券規模達146.6萬億韓圜，佔整體的7.4%。分析認為主要是由於南韓國債利率較高。分地區看，亞洲投資者淨投資最多，為3.3萬億韓圜。其後是美洲600億韓圜，中東與歐洲則各淨賣出3,000億韓圜。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626