【瑞通推介】吉汽擬回歸A股　資金追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示目前看不到有簽訂下一階段貿易協議的可能。另據報治療新冠肺炎藥物有助降低死亡率。道指上周五(10日)收報26,075點，升369點或1.4%。

恒指上周五收挫482點或1.8%，報25,727點，盤中低見25,570點。周一(13日)早段反彈逾200點，一度重上25,970點，250天線(約26,063點)附近見阻力。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾6,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.3億元，反映投資者預期大市急挫過後將見技術性反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

吉利汽車公布向母公司吉利控股出售3間附屬公司股權，共涉資近8.4億元人民幣，加上吉汽已申請回A股科創板上市，以及行業有復甦迹象，帶動吉汽近期大幅飆升，截至上周五，月內已累漲44%。吉利汽車上周五最多升6.2%，高見18元，收市仍升3.9%，報17.6元。周一早段繼續強勢，升逾8%，重上19元。上周五分別有逾1,000萬元和5萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團上周五創近兩年高，曾抽升3.9%至17.5元，最終微升0.2%收市，收報16.88元，兩年前的17元招股價得而復失，連升3個交易日。小米由今月初至上周五，累漲逾三成，期間僅一個交易日向下，且交投增加。周一早段高見17.34元，但未能升至上周五高位。上周五有2.51億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，上周五有逾1,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾200萬元淨流入。

舜宇光學科技上月手機鏡頭出貨量1.18億件，按年上升16.5%，按月上升20.8%。另外，中國信通院公布上月，國內手機市場總體出貨量2,863萬部，按年下降16.6%。舜宇上周五曾挫6.92%，低見137.2元，收跌4.0%於141.4元，周一早段反彈逾2%，重返146元水平，其後升幅稍收窄。上周五有近540萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近40萬元淨流出。

阿里巴巴向美國證券交易委員會提交的年報顯示，截至7月2日，創辦人馬雲和執行副主席蔡崇信在期內減持阿里股份。阿里巴巴上周五收跌2.3%，報255.4元，結束7日升勢。周一早段繼續偏軟，下試253元。上周五分別有逾1,200萬和450萬元淨流出其好倉和淡倉。

A股上周五下挫，加上社保基金擬減持中國人保A股，拖累內險股表現。中國人壽上周五急挫6.7%收市，報19.5元，為表現最差藍籌。周一早段反彈逾2%。上周五有逾1,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流出。

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