A股快報：富時羅素9月評估進一步擴大納入計劃

外媒報道，富時羅素亞太區董事總經理白美蘭表示，第一階段的A股納入在市場上有不錯的反應，因此9月後將考慮下一步納入計劃。

對於進一步提升A股在富時羅素指數中的納入因子，富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明透露，目前一直在與中國的主管機關和相關交易所進行溝通。但後續還是先觀察今年9月富時羅素指數調整的實施情況，再進一步考慮提升A股納入因子的可能性。

至於何時將科創板納入富時羅素全球股票指數，杜指出，在考量納入某一指數時，會考慮納入股票的代表性。就科創板而言，需要考慮目前有多少科創板股票可以達到富時羅素全球指數的編製要求。不過，將科創板納入只是時間問題，等到時機成熟時自然就會納入。

富時羅素於6月19日把A股的納入因子，從17.5%提升至25%，完成第一階段的納入作業。

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