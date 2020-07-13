報告：42%受訪者擬未來3年投資可持續資產

渣打私人銀行可持續投資2020報告顯示，疫情導致環球投資者的關注重點轉移，並重新評估投資對幫助社會的價值，逾九成受訪投資者表示，對可持續投資感興趣，四成二更計劃在未來3年把5%至15%的資金投放於可持續資產。

所有以往未曾涉足過可持續投資的香港投資者，均表示有興趣投資相關領域，而已持有相關投資的受訪者中，78%繼續表示感興趣。曾涉獵相關投資的香港富裕及高增值投資者中，59%表示考慮投放5%至10%的資金至可持續投資，43%更表示考慮將相關投資的百分比提升至兩成半或以上。

一如過往的研究，今年的調查亦顯示，投資者由於缺乏知識而不了解如何能達成他們感興趣的社會影響目標，此繼續成為窒礙涉足可持續投資的原因。除缺乏知識外，其他阻礙參與的主要原因包括憂慮、缺乏動力和建議。

渣打私人銀行環球主管Didier von Daeniken表示，雖然投資者對可持續投資的興趣日益增加，但投資者之間對此領域的認識相距甚遠。

渣打私人銀行連續第3年發表相關調查，今年涵蓋大約1,000名香港、新加坡、阿聯酋及英國的投資者，當中又以富裕及高淨值投資者為主。

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