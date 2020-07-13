【高盛推介】中概股偏軟　認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：網易及京東於上周四(9日)發力突破後，上周五(10日)分別跌約1.3及2.1%，周一(13日)早段均逆市下跌。

網易周一早段低開約0.6%後跌幅擴大至約1%。京東低開約1.4%後跌幅擴大至約2.2%。京東公布，上周五交易時段後，其代表國際承銷商之聯席代表部分行使，共1,991.21萬股A類普通股的超額配股權，額外集資45億元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周四及上周五資金追捧網易認購證，共錄得約2,570萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

觀察市場上的網易認購證，可見目前換股比率10兌1的產品面值仍太高，均在0.75元以上，而100兌1的產品，所提供的槓桿仍較低，普遍只有2至3倍。因此現時最適合部署的選擇仍是換股比率50兌1，面值相對較低，提供較高槓桿的產品。

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