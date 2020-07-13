商務部：推動加大金融支持穩外貿穩外資促消費力度

中國商務部發布《關於加強協作聯動推動加大金融支持穩外貿穩外資促消費力度的工作通知》，提及近期與國家開發銀行等金融機構，通過簽署合作協議或備忘錄、聯發工作通知等形式，進一步加強協作聯動，出台一系列專項舉措。

有關舉措包括：鼓勵與各地金融分支機構結合實際，研究出台專項舉措，不斷增強金融服務質效，幫助企業提高融資可得性、降低融資成本，保障資金鏈運轉，緩解企業融資難、融資貴、融資慢問題。積極創新，發揮好財政資金引導作用，推動銀行、保險機構和社會資本加大對中小企業的支持。

此外，充分發揮信用保險、融資擔保、保理對「兩穩一促」的支持作用，不斷增強企業獲得感。堅持問題導向，對於金融機構在服務企業過程中反映的難點、堵點、痛點問題，注意收集梳理，屬於職責範圍內的要及時研究解決，涉及其他業務主管部門的，要主動對接，積極反映情況，爭取工作支持。

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