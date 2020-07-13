香港甲級寫字樓租金次季跌3.8%　灣仔/銅鑼灣跌幅最大

第一太平戴維斯發表第二季寫字樓租賃報告，香港甲級寫字樓租金於第二季下跌3.8%，當中以灣仔/銅鑼灣寫字樓跌幅最大，按季下挫5.7%；而整體寫字樓租金相比2019年第二季高峰，已下跌11%。

該行指出，即使存在資本支出擔憂，不少企業仍然選擇將寫字樓遷出中環，最近有總部位於中環的資產管理公司及證券公司遷往灣仔/銅鑼灣及黃竹坑。值得注意的是，中環與其他商業區租金差距已縮小至2017年底的水準。由於搬遷的資本支出成本仍很高，租金差距縮減應將降低遷離核心商業區的吸引力。

由於依然鼓勵人們採取社交隔離措施，因此共用辦公營運商仍受到疫情的負面影響。因需求疲軟，大型共用辦公營運商棄租主要商業區。儘管不少靈活辦公空間營運商正縮減規模，但雷格斯母公司IWG正在擴大規模，承租希慎廣場兩個被另一家大型靈活辦公空間營運商棄租的樓層。此外，中資科技公司仍在擴張。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民稱，未來6個月的商業環境面臨諸多挑戰，愈來愈多公司選擇縮減規模或關閉公司，企業償付能力成為問題。

該行香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基表示，目前金融服務及相關行業失業率創十年新高，但來自中資科技、金融行業及寫字樓空間營運商的需求回升，一定程度上紓緩寫字樓租賃行情。

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