中國經濟反彈再次帶動全球復甦？大家想多了...

華爾街日報報道，內地經濟正在復甦，而且是全球各大經濟體唯一能在今年維持增長的國家，但不要指望內地能像在2008至2009年金融危機時期一樣，再扮演火車頭的角色，以強勁的需求帶動全球經濟復甦。

報道指，金融危機期間，內地對原材料和其他產品的需求激增，因而帶動了全球的增長，支撐巴西和德國等國的反彈。有些國家，像是澳洲，幾乎全靠與中國的貿易避免衰退。

但中國這次還沒準備好幫這麼大的忙。儘管內地經濟最近出現強力反彈跡象，但這次新冠肺炎疫情對其經濟打擊超過2008年，限制了中國拉其他國家一把的能力。

而且比起過去的經濟危機，內地這一次的撒錢刺激經濟方案也很節制，而且某些產業已比過去更自給給足，意味向國外的進口需求也許會減少。

德國電動機和風機製造商依必安派特集團(ebm-papst Group)大中華區執行長紐恩柏格(Thomas Nuernberger)指出，內地醫院和資料中心對該公司產品的需求已恢復，但該公司對以出口為主的中國汽車產業和製造業的銷售大幅下滑。他認為中國的消費者和企業對成長的看法保守，降低了V型反彈的機會。

德國機械工程產業協會執行長波洛德曼(Thilo Brodtmann)表示，內地今年不可能再扮演2008/09年的角色，不少內地公司仍在掙扎。

中國今年仍是各大經濟體成長最強勁國家。國際貨幣基金(IMF)預測內地今年的國內生產總值(GDP)增長1%，預測美國、德國和日本均萎縮5%以上。

中國為全球第二大經濟體，任何成長都會對全球造成重大影響。中國買美國的黃豆可以幫助美國的農人。

但分析師認為，中國的需求不如上次危機時強勁，而且一些國家受傷太重，即使中國需求強勁，也無法幫助他們擺脫危機。