【新冠肺炎】全球企業市值排名大洗牌 這幾家狂飆有因...

新冠肺炎疫情肆虐，讓全球企業市值排行大洗牌，變幅更是2008年金融危機以來最大。報道分析指出，這凸顯了在崩潰經濟環境中，適應能力最強的公司受惠最多。

近期多家國際巨企市值紛紛「爬頭」，如晶片大廠Nvidia市值在7月8日首度超越英特爾，躍升為「美國半導體市值王」。

串流影視公司Netflix股價本月來已四度創新高，市值飆上2,265億美元，超越迪士尼的2,133億美元、電信巨擘AT&T以2,121億美元市值超越全美最大有線電視公司Comcast的1,800億美元。

在金融領域，Paypal的市值在排行從去年底的第76名一路扶搖直上，6月底竄升至第32名，逼近美國銀行，反觀美銀市值排行從第16名掉落至31名。

另一個例子則是電商shopee的母公司Sea，其在紐約證交所上市的股價今年飆漲兩倍，從每股約40美元飆升至120美元，使得公司的市值超過570億美元。

就連在食品和飲料領域，中國貴州茅台靠着新產品吸引高端消費者，目前市值急追國際大廠雀巢公司。

分析認為，當社會變得動盪就會觸發上述企業市值此消彼長的情況，例如在2008年的金融危機期間，新興經濟體的中等收入家庭增加，愈來愈多消費者開始使用iPhone，而非平價的諾基亞手機，這讓蘋果公司的市值超過諾基亞。

目前而言，新冠肺炎疫情正加速社會「數碼化」和「去碳化」(decarbonization)。今年上半年，在市值前1,000大企業中，來自能源和材料領域的公司減少到114家，但IT和電信產業的公司增加到138家。

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