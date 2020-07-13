高通斥7.5億投資印度數碼平台Jio　將拓5G網絡

外媒報道，晶片大廠高通旗下創投部門投資印度大亨安巴尼(Mukesh Ambani)的數碼服務平台Jio，投資額多達9,700萬美元(約7.56億港元)。

Jio母公司信實工業發表聲明指，高通創投部門將透過這項投資案，取得Jio 0.15%的股權，支持印度發展第5代行動通訊(5G)網路。是項交易將讓Jio估值達到約650億美元。

安巴尼表示，全球最大手機晶片製造商高通將協助Jio「在印度推動數碼轉型」，包括推出更先進的5G基礎設施和服務給印度顧客。

Jio的股東包括Facebook、KKR、銀湖、沙特阿拉伯主權基金PIF。這些公司自4月下旬以來陸續投資Jio，若計及高通的投資，總投資額將達到156億美元。

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