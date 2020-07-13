【全球攬炒】疫情打亂教育！近千萬學童恐難重返校園

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，英國慈善機構「拯救兒童基金會」(Save the Children)警告，疫情已對教育界造成前所未有的緊急情況，高達970萬孩童受學校關閉影響，恐永難重返校園求學。

報道指出，基金會引述聯合國教科文組織(UNESCO)資料，今年4月間，全球學生人數九成、高達16億年輕學子因新冠疫情防疫措施無法進入學校和大學上課。

基金會在一份報告中更稱，「全球整個世代孩子的教育都被打亂」。疫情帶來的經濟不利影響，恐怕迫使額外9,000萬至1.17億萬兒童陷入貧困，進而影響學校招生。另外，許多年輕人必須去工作，女孩們被迫早婚以支援家庭，這種情況可能導致700萬到970萬名孩童永久輟學。同時，疫情危機還可能導致低收入和中等收入國家的教育預算到2021年底少770億美元。

基金會執行長Inger Ashing稱，約1,000萬名孩童可能永遠無法重返校園，這是前所未見的教育緊急情況，政府必須緊急投資於學習之上。基金會呼籲各國政府和捐助者投入更多資金到一個新全球教育計劃上，以協助孩童在環境安全時回到學校，在那之前則支援遠距教學。

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