【國泰撲水】小股東呻焗住供股　主席：「求財若渴」

對於是否支持供股，有多名不願具名的小股東對《東網》分別表示，「唔想供」或「無得唔供」，語氣帶無奈，亦不願多談。

主席賀以禮在股東特別大會後，被傳媒追訪，被問到集團重組的進度時，他表示重組正在進行中並且十分複雜，但目前首要任務是取得資金，他相信股東會支持是次供股的建議，讓公司繼續營運。

對於有愈來愈多地區和國家對香港發出旅遊警示，賀承認疫情經常轉變，對公司以及其他航空公司來說都是挑戰。

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