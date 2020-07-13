新盤動向：御海灣樓書上網 最快日內開價

發展商推盤信心未受疫症影響。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣將按本身步伐推盤，項目樓書今日(13日)已上網，最快日內開價及開放示範單位，及下周可開售，對樓盤銷情具有信心。

她透露，樓盤開放式戶實用面積由254至261方呎，一房介乎297至372方呎，兩房424至450方呎，三房為514方呎，而特色戶則由254至692方呎。

該公司助理總經理(銷售)林青龍稱，因應疫情，展覽廳將加強消毒及潔淨空氣，亦設足夠潔手液及要求所有入場人士戴上口罩大，亦會量度體溫、執行人流限制及距離等措施。

項目最細單位位於2座5至12樓、15至23樓及25至27樓K室，實用面積254方呎。

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