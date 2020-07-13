【市後重點睇】金價企穩1800美元樓上　油價回落

2020年07月13日 16:13
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    美匯指數企96.5水平，港匯跌至7.7524後回升，最新報7.7506，離岸人民幣(CNH)企7.0024，美元兌日圓升越107關，歐元升上1.1316，英鎊報1.2619。金價報1,804美元。油價回落1%，布油見42.76美元，紐油報40.02美元。道指期貨升逾百點。
    ●港股兩萬六關得而復失，恒生指數全日升44點或0.17%，報25,772點。國企指數升34點或0.33%，報10,575點，主板成交1,712億港元。比亞迪飆16.1%，收報89.8元創新高。https://bit.ly/3fmo6As
    -【國泰撲水】小股東呻焗住供股，主席：「求財若渴」。
    ●A股快報：滬綜指收升59點或1.7%，創業板指飆近4%。https://bit.ly/2DyhReR
    -A股快報：富時羅素9月評估進一步擴大納入計劃。
    ●亞洲股市：日股收漲2.2%，韓股升1.6%。
    ●新冠肺炎：
    -今年全球企業發新債規模料達78萬億。
    -會地樓盤展覽廳今明暫停開放，記者會取消。
    -集友銀行慈雲山分行平日提早關門
    ●南韓7月上旬出口跌1.7%　記憶晶片出口錄增長。
    ●外資連續5個月減持韓股　美國投資者沽最多
    ●「股神」巴菲特身家全球降至第十位，超越佢嘅係...
    ●瑞信料美元轉弱，人民幣3個月內升至6.95。
    ●中國經濟反彈再次帶動全球復甦？大家想多了...
    ●【大行報告】高盛降港交所目標價至325元。
    ●【全球攬炒】
    -澳洲「有效失業率」已達13.3%。
    -疫情打亂教育！近千萬學童恐難重返校園。
    ●高通斥7.5億投資印度數碼平台Jio，將拓5G網路。
    ●中資券商推「8蚊」月費搶客，同業料需拓收入來源。
    ●港區國安法：
    -傳美國為免影響自身利益，對華制裁選項有限。
    -調查指1/3在港美企考慮撤資。
    ●香港甲級寫字樓租金次季跌3.8%，灣仔/銅鑼灣跌幅最大。
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