新冠肺炎：現代汽車美洲攻網上銷售　扺抗疫情衝擊

疫情令全球經濟受創，汽車業亦難逃銷售下跌的困境。面對疫情大流行，現代汽車(Hyundai)美洲地區行政總裁Jose Munoz接受外媒訪問時表示，沒有人想再經歷再一次封鎖措施，前陣子公司努力進行軟硬體升級，確保汽車銷售員可以在網上銷售，若疫情再起，導致無法在實體銷售，則可持續在網上作業。

他指出，據過往經驗，當事業陷入麻煩前狀況愈好，就愈能成功度過衝擊。公司過去幾個月在車市表現非常傑出，所以面對疫情衝擊時非常有利。他補充，現代汽車第一時間便成立危機處理小組，同時迅速推出多項保障措施，例如「現代安心服務」(Hyundai Assurance)的車主失業保護計劃，以及汽車保養延期服務。

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