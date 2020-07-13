【全球攬炒】泰旅業裁員逾百萬仍未夠　三成行家恐永久停業

全球旅遊業因疫情而受重創，泰國旅遊業委員會警告，即使當地旅遊業已為削減成本而大幅裁員超過100萬人，仍預計今年下半年會有1/3的業者耗盡維持業務的現金流，並有永久停業風險。

外媒報道，泰國旅遊業委員會主席Chairat Trirattanajarasporn稱，即使泰國許多旅遊業者削減成本，但疫情帶來的打擊在今年第3季更嚴重。目前泰國仍未向外國遊客開放。

他表示，泰國旅遊業委員會估計在未來3個月，約有多達30%的旅遊相關業者有永久停業的風險，部分營運商也開始出售其酒店、度假村等。委員會又估計，泰國2020年全年外國遊客收入將自去年的2.2萬億泰銖(約5,446億港元)，大減至僅約6,000億泰銖(約1,485億港元)。

另方面，泰國旅遊業委員會已會晤泰國總理，提出幫助旅遊業的5項措施，包括向旅遊業企業提供軟性貸款；考慮以類似「旅行泡泡」的措施，提早開放外國旅客入境；提供電費折扣以優惠酒店業者；將對暫時休假的僱員補貼延長至12月，並降低僱主的社會保障基金繳款額度。

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