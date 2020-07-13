丘鈦6月攝像頭模組產品銷售按年微跌

6月指紋識別模組銷售數量合計680.5萬件，按月跌15.7%，按年則升13%。

集團指，攝像頭模組產品銷售數量減少，主要由於儘管內地企業陸續全面復工，需求逐步回升，但海外市場受新型冠狀病毒疫情和主要經濟體間的貿易糾紛影響，智能手機出貨數量出現下滑。

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