丘鈦6月攝像頭模組產品銷售按年微跌
2020年07月13日 16:37
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丘鈦科技(01478)公布6月主營產品銷售數量。期內攝像頭模組產品銷售數量3,186.3萬件，按月和按年分別減少約6.6%和約1%。其中，800萬像素及以下攝像頭模組的銷售數量698.4萬件，按月及按年跌28%和跌56.7%；1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量2,487.9萬件，按月和按年分別增加約1.9%和約55%。
6月指紋識別模組銷售數量合計680.5萬件，按月跌15.7%，按年則升13%。
集團指，攝像頭模組產品銷售數量減少，主要由於儘管內地企業陸續全面復工，需求逐步回升，但海外市場受新型冠狀病毒疫情和主要經濟體間的貿易糾紛影響，智能手機出貨數量出現下滑。
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