【零售浩劫】莎莎上季港澳營業額挫74%　續縮舖

在香港及澳門特區，零售及批發業務營業額按年下跌74.3%，同店銷售亦下調71.9%。受新冠肺炎疫情影響下，內地旅客人數低迷，導致集團的內地客交易宗數按年大跌98.4%，整體交易宗數錄得57%跌幅。而本地客的每宗交易平均金額下跌6.5%，因本地客每宗交易平均金額較小但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌42%。

目前，香港及澳門特區以本地客的銷售貢獻為主，為迎合需求，集團正調整產品組合，加強防疫用品、個人護理產品等產品種類，既能增加原有顧客的忠誠度，也能擴寬客源。受惠於澳門特區政府於5月開始推出「消費補貼計劃」，帶動本地客的交易宗數上升，本地客銷售額於5月及6月均錄得雙位數的按年增長。

集團將繼續實施減省成本措施，包括爭取大幅度減租，以減低收支平衡點，並在已獲批的香港特區政府「保就業計劃」的工資補貼援助下，集團將會盡最大努力保障員工的生計。至於在集團層面，莎莎繼續嚴格控制存貨水平，以保留營運資金和控制存貨風險。集團整體的存貨水平已由2020年3月31日約10億港元進一步降低至2020年6月30日約8.39億港元，現金水平於2020年6月30日約為6.63億港元(已計入「保就業計劃」工資補貼援助約6,130萬港元)，足以應付其現時業務所需。

集團希望新冠肺炎疫情將盡快減退，屆時香港及澳門特區政府將陸續放寬旅客入境強制檢疫措施，使香港及澳門特區的中國內地遊客數目及銷售逐步復甦。

於第一季度，香港及澳門特區以外之市場(包括中國內地、馬來西亞和電子商貿)零售及批發業務營業額的跌幅為27.8%。期內，中國內地及馬來西亞仍然受新冠肺炎疫情影響，不過隨着店舖分別於3月及5月起陸續重開，銷售按年跌幅已開始收窄。

該公司亦公布，截至6月30日，港澳地區的零售店數目為109間，較截至3月31日的112間為少。

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