瑞銀調查：75%富裕投資者料疫後生活方式永久改變

瑞銀發布投資者觀察調查，以《重新出發：後疫情時代對健康與財富的反思》為題，於2020年5月訪問來自全球15個市場逾3,750名投資者。研究發現，75%富裕投資者預料疫情後的生活方式將出現永久變化，其中以拉丁美洲及美國的投資者最為認同。

調查顯示，為適應新常態，投資者已正在計劃調整自己的生活方式。展望未來，七成投資者將會減少出行及前往辦公室辦公。半數投資者計劃搬到離家人更近的地方，46%投資者可能會離開大城市，搬到人口較少的地方。

同時，受訪的71%全球投資者表示，某種程度上受到新冠肺炎疫情所帶來的經濟萎縮及市場波動的影響，其中拉丁美洲及亞太地區受影響最大。

有三分之二受訪投資者均指，疫情影響他們對金錢的看法。現時面對着長期的經濟不確定性，投資者在財務方面仍有各種憂慮。短期而言，56%投資者擔心沒有足夠的流動性去抵禦下一波疫情。長期而言，65%投資者正受退休儲蓄因疫情衝擊而縮減的困擾。傳承方面，超過一半的投資者擔心，他們可留下的遺產會被迫減少。

在年齡介於25至39歲的千禧一代之中，有71%受訪投資者更預計，需延後退休，以彌補損失的退休金，並擔心失去工作和收入。疫情亦令投資者尋求更多的專業投資建議，以應對後疫情時代的風險與機會。

是次研究的受訪者遍布於15個市場，包括內地、香港、日本、新加坡及台灣等亞太區市場。當中包括可投資資產達25萬美元的25至30歲人士、可投資資產達50萬美元的31至39歲人士，以及可投資資產達100萬美元的40歲或以上人士。

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