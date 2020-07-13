金管局：書面登記領取1萬元市民　最快周三收到款項

香港金管局發言人表示，透過電子方式登記政府現金發放計劃的市民，已經由7月6日開始陸續收到款項，下一階段政府將會向透過書面方式登記的市民分批發放款項。政府已公布首批登記的市民(1955年或以前出生人士)將會於周三(7月15日)起陸續收到款項。

當款項存入市民戶口後，有關銀行會根據書面表格上填寫的流動電話號碼，於款項發放當天或翌日向市民發出短訊通知，提醒有關市民無需急於於款項開始發放首天，親身到銀行分行或理財中心查閱戶口結餘(包括使用打簿機查閱存摺交易紀錄)，更無需於銀行分行營業前便排隊等候。

市民可以選擇於稍後時間或分行人流較少時才到銀行查閱戶口結餘以確認收到款項。在疫情下，市民尤其長者應該盡量避免到人多擠迫的地方，減低受感染的風險。

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