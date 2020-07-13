未停手！羅琪茵再增持思捷1億股 好倉升至18.18%

思捷股份周一於場內收報1.22元，跌約17%。

她曾於7月3日於場外大手增持1.5億股思捷股份，涉資約1.2億元。其持股量由4.93%增至12.89%，剛超過持股約11.22%的Total Market Ltd.成為公司最大股東。Total Market由思捷前主席邢李㷧3名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛各持有33.33%權益。

其後她擔任大股東不足一周的7月10日，思捷公布羅琪茵要求派員入董事局，並擬罷免兩名現任管理層的董事職位。

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