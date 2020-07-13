【海外速遞】BNO或平權　移居、投資英國物業推介！

近年香港社會局勢動盪，令不少香港人萌生移民外國念頭。近期英國政府宣布，計劃擴大英國國民(海外)護照，即是BNO持有人的權利。手持BNO的人士，最快可在英國居住滿6年時間後，取得英國公民身份，吸引不少有意移居或移民人士，將目光轉移在英國。Sakura Group創辦人及行政總裁張明珠表示，近期有關購買英國物業以及移民英國查詢均有增加，查詢人數較往常增加兩倍，加上50萬英鎊以下的物業免印花稅，預料港人購買英國物業氣氛會更熱烈。

若然想投資英國物業，Sakura Global可為你提供英國各地優質一、二手物業選擇，亦有英國現樓，預備移民自住或投資均可，而英國首都倫敦當然是不二之選。投資者不妨放眼倫敦西三區Brentford項目，此區屬於倫敦傳統富人區。這區前往市中心只需約25分鐘車程，而前往機場亦只需約14分鐘，而這裡亦屬傳統名校區，向來吸引不少人才聚居。項目由知名發展商Paradigm發展，單位面積由353至557方呎，售價由347萬港元起，屬於短期樓花項目，預計2021年第一季可以交樓。

若然預算相對較少，又想有理想的租務回報，則可放眼英國列斯及利物浦等地持有HMO牌照的可分租物業，既可節省申請時間及亦可減低不確定性。現時就有發展商就這方面提供全面服務，物業附設全新裝修之餘，更已申領HMO牌照，同時提供招租以及物業管理等服務，在扣除管理費及稅項等費用後，部分物業租務回報仍有8厘水平。

現時利物浦就有附設全新裝修的HMO商住物業放售，物業面積3,580方呎，6房間隔連酒吧，屬於永久業權，現時更有租客入住，可以「即買即收租」，售價為441萬港元，毛利率可達9%。至於列斯一座5套房的HMO物業，面積1,632方呎，附有全新裝修及傢俬，設有獨立浴室，而且步行2分鐘就可抵達巴士站，單位售價約249萬港元，扣除管理費及稅項等費用後，預計租金回報仍有約8厘水平。

至於物業管理方面，投資者亦不用煩惱，事關發展商提供一站式管理，包括為業主招租、單位清潔及維修、以及解決租客問題等等，就算業主不在英國亦可以安心及放心。

若然對於移民或購買英國物業有疑惑，歡迎參加本周六及周日(7月18至19日)由Sakura Group(桜ノ不動產)舉辦的「點樣輕鬆丶快活揸BNO去英國移民」講座，現場有導演張堅庭、投資專家曾志英以及擁有超過25年經驗的海外產業測量師劉國彪等分享經驗。請先透過電話或WhatsApp預約，先到先得。如未暇出席，亦歡迎另外預約時間作一對一諮詢。

「點樣輕鬆丶快活揸BNO去英國移民」講座

日期：7月18至19日 (周六及日)

時間：下午2時

地點：尖沙咀寶勒巷4號金帝行9樓全層

特別嘉賓：導演張堅庭、投資專家曾志英

電話：6810 2200

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