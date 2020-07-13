張華峰：促請政府容許本地券商參與「理財通」

張華峰(右一)聯同金融服務業界代表今午約見許正宇，提出多項要求及建議。(鄧欣婷攝)

立法會金融服務界議員張華峰聯同業界與財經事務及庫務局局長許正宇會面，表達業界的經營困難，並促請政府容許本地劵商參與「理財通」產品合作。

張氏指，受累新冠肺炎疫情、金融科技發展及業界競爭激烈，雖然大市成交屢過2千億元，但中小型券商未能受惠，嚴厲的監管亦對經營構成壓力。目前「理財通」只惠及大型銀行，期望局長與相關監管部門反映意見，協助香港金融服務業進軍大灣區金融市場。

他指，將繼續爭取加大互聯網產品方面合作、速成交易所買賣基金和債券「南向通」、容許來港第二上市的中概股早日納入互聯互通買賣名單及建立離岸人民幣結算交易的金融市場等。

他提到，許正宇在會上態度正面，亦會認真考慮「理財通」的參與者範圍，惟未有進一步透露「理財通」包括相關額度安排等的實施細節。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626