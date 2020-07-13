誰說「股神」蠢材？長揸比亞迪12年勁賺逾180億

巴菲特因疫情關係，投資變得保守，曾被投資者嘲笑是「蠢材」，惟比亞迪及蘋果公司股價勁升，印證他依然寶刀未老。

回看巴菲特於2008年9月以每股8港元，買入2.25億股比亞迪股份，當時作價18億元，使比亞迪繼中國石油後，成為他一生中暫時投資的第2家在香港上市的中國公司，也是目前唯一公開持有的中資企業。

以周一最高價90元計，「股神」持股帳面一度勁賺184.5億元，仍未計之前的派息收入。

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