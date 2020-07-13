傳內地擬打造「超級煤企」　兗州煤業收漲3%

財經媒體彭博報道，中國正在重組兩家國有煤礦企業，此舉有可能在該全球最大煤炭生產及消費國裏締造出一個新巨頭。

中國第5大生產商兗礦集團的上市子公司兗州煤業在交易所發布公告稱，兗礦集團正在策劃與另一煤礦企業──山東能源集團有限公司「戰略重組」。

這是北京方面把煤炭生產集中到大型、高效公司，以期更好地規範和精簡這行業的最新舉措。儘管全球在努力阻止使用這一汙染最大的燃料，但由於在中國儲量豐富、成本低廉，其未來幾年仍將在發電行業唱主角。

這兩家公司均屬山東省國資委所有，摩根士丹利分析師稱，兩者合併將締造出年總產量2.91億噸的中國第2大煤礦公司。

這些分析師在研究報告中說，任何合併都會讓兗州煤業間接受益，因為隨着生產集中度提高，山東省的煤炭價格將會上漲。

兗州煤業在周日(12日)公告中表示，最終決定尚未作出，而且任何計劃都需要得到監管機構的批准。

仍將排在第一位的煤炭生產商是國家能源集團，年產量5.1億噸。根據企業的最新年度數據，兗礦和山東能源的合計收入也有6,380億元人民幣。

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