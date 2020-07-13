券商經營料持續艱難 張華峰冀政府檢討發牌機制
2020年07月13日 18:48
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證券商協會楊玳詩(右二)、立法會金融服務界議員張華峰(右四)、證券商協會主席陳栢楠(左四)、香港證券學會會長李細燕(左三)
立法會金融服務界議員張華峰聯同業界與財經事務及庫務局局長許正宇會面，討論延長放寬業界孖展融資額度限期、豁免港交所股票報價機及交易所參與者月費，以及全面放寬業界高級管理層強制檢疫安排等議題。
張華峰指，去年證監會收緊業界孖展融資額度，所提供半年的寬限期已於4月屆滿，冀證監會的體恤經營困難，再延長券商寬鬆處理的安排，不要一刀切處罰因疫情不達標的券商。
中資大型券商落香港，以「零佣金」作招徠。業界期望，政府可以暫時停發交易所參與者牌照，以免「零佣金」惡性競爭進一步加劇。
有份與會的證券商協會永遠名譽會長兼副主席及英皇證券(00717)行政總裁楊玳詩表示，今年首季有11間券商倒閉，超越2019年全年，預計下半年券商經營持續艱難，期望當局檢討發牌機制，直言無止境發牌，加重業界經營困難。
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