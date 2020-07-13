華君國際集團控股股東有變

根據買賣協議，中國華君集團有條件同意出售及華君集團有條件同意購入4,445萬股，約佔全部已發行股本的72.23%。交易完成後，中國華君集團將不再為控股股東。

董事會獲中國華君集團知會，華君集團已向執行人員就其因該交易而引致須根據收購守則第26.1條註釋6(a)對股份提出全面收購建議的責任申請豁免。買賣協議須待達成若干先決條件後始能作實，當中包括執行人員授出豁免。中國華君集團已於7月10日知會董事會，執行人員已豁免華君集團因該交易而引致對股份提出全面收購建議的責任。

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