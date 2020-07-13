華君國際集團控股股東有變
2020年07月13日 19:31
東網電視更多新聞短片
華君國際集團(00377)公布，獲中國華君集團知會，華君集團(中國華君集團之唯一註冊股東，並由主席、執行董事及控股股東孟廣寶直接全資擁有)就內部重組，與中國華君集團訂立了買賣協議。
根據買賣協議，中國華君集團有條件同意出售及華君集團有條件同意購入4,445萬股，約佔全部已發行股本的72.23%。交易完成後，中國華君集團將不再為控股股東。
董事會獲中國華君集團知會，華君集團已向執行人員就其因該交易而引致須根據收購守則第26.1條註釋6(a)對股份提出全面收購建議的責任申請豁免。買賣協議須待達成若干先決條件後始能作實，當中包括執行人員授出豁免。中國華君集團已於7月10日知會董事會，執行人員已豁免華君集團因該交易而引致對股份提出全面收購建議的責任。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！