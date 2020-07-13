2000年及2008年也如此！全球企業洗牌預示經濟格局已變

疫情不但衝擊世界經濟，並徹底改變環球消費形態和投資估值，各地企業市值排名繼千禧年科網泡沫及2008年金融海嘯後，今年再次出現「大洗牌」，最能適應疫下新經營環境的企業固然成為大贏家，往績亦意味天翻地覆式變革已到，投資者宜盡快調整心態，摒棄以往的執着！

【晶片】

近期多個行業出現「龍頭」市值易位！其中，受惠疫下在家工作和娛樂需求，生產遊戲機和數據中心晶片的英偉達(Nvidia)，市值上周首次超越「老行尊」英特爾，成為美國半導體市值「一哥」，全球排名僅次於三星電子和台積電。

【娛樂】

民眾滯留在家「煲劇」帶挈Netflix訂戶急增，股價接連破頂，令市值飆至2,265億美元，超越「老大哥」迪士尼的2,133億美元，後者的電視及主題公園業務因疫情大受打擊。Netflix市值亦進一步拋離傳統電訊和媒體股如美國電話電話(AT&T)和美國最大有線電視公司康卡斯特(Comcast)。

【金融】

金融業方面，不少消費者因避免外出購物，開始網購日用品和糧食，加速電子支付普及，令PayPal市值水漲船高，截至上周五達2,094億美元，略高於「傳統大行」美國銀行的2,083億美元。

【汽車】

在汽車領域上，儘管疫情觸發油價大冧，但未改變電動車普及趨勢，反觀，傳統汽車在經濟不景氣及封鎖措施下銷售大冧。以電動車生產商Nikola為例，即使暫時沒有任何收入，但截至上周五市值達172億美元，超過日本「老品牌」生產商萬事得和三菱汽車的市值總和。

【2000年與2008年經驗】

其實，過去每當出現重大經濟危機或科技突破，投資者便因應新形勢調整組合及重新估值，令企業市值排名大執位。回溯千禧年科網泡沫爆破後，美國電訊設備供應商朗訊(Lucent)市值排名大幅滑落，最終更被競爭對手收購，與此同時，石油股市值因新興國家對能源需求大增，市值排名紛紛跳升。

到2007年，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone面世，顛覆整個手機行業，Apple市值翌年金融海嘯後超越當時領導者諾基亞，後者其後更被迫撤出手機市場，只專注電訊設備業務。

在今次疫情下，民眾保持社交距離，令網絡進一步滲透日常生活之中，加上訂閱經營模式帶來穩定收入，科技相關股份獲投資者垂青。今年上半年，全球一千大市值企業中，科技和電訊業增至138家，而能源和原材料業則降至114家。至於傳統零售商及航空業更是大輸家，最近西裝品牌Brooks Brothers、百貨公司JC Penney及全球多家航空公司先後申請破產。

【武漢的啟示！全球經濟疫後自此不一樣】

除了企業估值大執位預示着全球格局有變，內地武漢是首個遭疫情蹂躪的大城市，同時亦為首批重啟經濟之地，自4月初以來已度過了3個多月，其經驗可成為國際其他大城市的借鑑。彭博報道，結論是全球經濟不一樣了！

現時的經驗可以看到，雖然該市四月恢復了正常活動，惟私人消費至今仍落後於工廠生產。經歷了年初76天「封城」後，居民依然保持謹慎和疫後習慣，例如在家做飯和網上購物。

值得留意的是，武漢地鐵的乘客數量在疫後雖然穩定回復增長，但仍不到疫前水平的一半，很可能是人們選擇開車而不是乘坐公共交通工具，以避免與陌生人接觸而染疫。事實上，有汽車經銷商透露，四月汽車需求強勁。

由於消費者習慣轉變，使「在家用餐」相關的生意受益，例如有當地製麵廠因愈來愈多人在家做飯及網上大量購買預製食品，因而生意滔滔，並擴大了網上業務及銷售。

因此，以武漢經驗來看，整體經濟格局確實出現根本轉變，並難以短期回到疫前。安聯集團旗下信用保險公司裕利安宜亦發表報告預警，全球今年經濟恐按年縮4.7%，貿易量將大減15%，最快明年底才有望完全收復疫情損失。雖然內地6月經濟活動已回復至正常的95%水平，但短期內會受制外圍形勢，料全年經濟僅增長1.5%。

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