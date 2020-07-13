疫後重建錢從何來？全球80多位富豪聯署促對有錢人加稅

外國傳媒報道，全球80多位富豪周一(13日)發表聯名公開信，要求各國政府對「超級富豪」大幅徵收更多稅項，以提供資金協助全球走出疫情。

署名的富翁自稱是一群「支持人道的富豪」。他們在信中表示，自己應該被徵收更多稅項，而且應「立即這麼做，大幅加稅並永久實施」，因為他們沒有「前線」醫護等貢獻，但有的是錢。

聯署富豪包括美國知名雪糕公司Ben &Jerry's共同創辦人Jerry Greenfield、英國知名影視編劇Richard Curtis、美國電訊技術企業家Sidney Topol、紐西蘭零售業巨擘企業家Stephen Tindall，以及美國紀錄片導演Abigail Disney等。

聯名者還包括國際慈善組織樂施會(Oxfam)、租稅正義聯盟英國分部(Tax Justice UK)，以及美國富豪組成的愛國百萬富豪(Patriotic Millionaires)等團體。

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