美國年內最大刁！半導體廠Analog斥1630億購同業

外國傳媒報道，美國半導體廠Analog Devices(ADI)周一(13日)同意以209億美元(約1,630億港元)的全股票交易，收購競爭對手Maxim Integrated，為今年以來美國最大併購案，交易預計2021年夏季完成。

根據共同聲明顯示，Analog收購Maxim的每股報價為78.43美元，較Maxim上周五(10日)收市溢價約22%。合併後，Analog股東將持有69%股份，包括債務估值約680億美元。

兩家公司表示，上述交易有助於Analog透過Maxim在汽車、資料中心市場的能力，強化自身在工業、通訊，以及數碼醫療領域的發展。按收入來看，目前Analog的規模還不到市場「龍頭」德州儀器的一半。

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