新盤UPDATES：疫情未動搖發展商推盤信心

疫情轉趨嚴重，但發展商開售新盤信心未受動搖，屯門區有大型項目籌備日內公布開價，最快下周推出發售。

●御海灣樓書上網 最快日內開價

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣將按本身步伐推盤，項目樓書周一(13日)已上網，最快日內開價及開放示範單位，及下周可開售，對樓盤銷情具有信心。

她透露，樓盤開放式戶實用面積由254至261方呎，一房介乎297至372方呎，兩房424至450方呎，三房為514方呎，而特色戶則由254至692方呎。

該公司助理總經理(銷售)林青龍稱，因應疫情，展覽廳將加強消毒及潔淨空氣，亦設足夠潔手液及要求所有入場人士戴上口罩大，亦會量度體溫、執行人流限制及距離等措施。

項目最細單位位於2座5至12樓、15至23樓及25至27樓K室，實用面積254方呎。

●SEA TO SKY售樓處現階段保持正常開放

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY的售樓處，現階段會保持正常開放。鑑於近日新冠肺炎疫情有所變化，除要求客戶及地產代理配合防疫之外，售樓處會加强消毒，每天清潔員工會於開放前進行消毒，而每晚關閉後會彻底再進行消毒。

對於今次疫情，他指出，只要發展商可以做好自己的防疫工作，加上有信心政府可妥善處理，希望疫情可以盡快緩和。

●會地樓盤展覽廳今明暫停開放 記者會取消

因應疫情緊張，會德豐地產旗下樓盤展覽廳今、明(13及14日)兩天將暫停開放，進行全面消毒清潔，並正積極研究加強防疫措施，為員工及訪客健康帶來最大保障。另旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI原定今午舉行的新聞發布會亦將取消。

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