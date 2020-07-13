世界變了！百事次季業績勝預期　靠「賣零食」

外國傳媒報道，疫情令大眾囤積「零食」居家避疫，使百事公司(PepsiCo)零食產品Cheetos粟米棒和Doritos等銷量增加，該公司第2季收入雖然下降約3%至159.5億美元，但仍高於市場預期的153.8億美元。

截至6月13日的第2季，百事公司收入達159.5億美元，淨利潤下降約19%至16.5億美元，或每股盈利1.18美元，低於去年同期的20.4億美元或每股盈利1.44美元，惟經調整後每股盈利1.32美元，超過市場預期的1.25美元。

百事公司子公司Frito-Lay的零食銷售在第2季增長7%、桂格燕麥更大增23%。不過，由於美國餐館和其他銷售點因疫情而關閉、體育賽事亦延遲舉行，使百事公司的北美飲料部門收入降7%。

百事公司行政總裁Ramon Laguarta表示，消費者的飲食習慣在疫情下不斷改變，隨着在家時間更長，有助消費者在家中享用早餐、點心和晚餐，而百事公司的鹹食、零食等產品，在第2季擴大了市佔率。

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