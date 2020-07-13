樓價UPDATES：馬鞍山中心高層減價77萬易手

二手業主劈價出貨，馬鞍山中心高層兩房單位，減價約10%或77萬元，最終以668萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區貝沙灣2期6座中層A室，實用面積約1,365方呎，套三房連工人套間隔，連車位，望海景，日前以4,065萬元沽出，實用呎價約29,780元，屋苑7月錄約4宗二手成交。

●西區縉城峰本月首宗成交，單位為1座高層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，以1,100萬元獲承接，實用呎價約23,810元，新買家購入單位作自住之用。

●天后維景花園A座高層1室，兩房間隔，望海景，實用面積約523方呎，以約27,000元放租約兩星期，議價後減租1,000元，以26,000元租出，實用呎租約49.7元，減幅約3.7%，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●北角和富中心16座高層C室，實用面積835方呎，套三房間隔，享全海景，原開價1,790萬元，放盤兩個月，劈價90萬元，減幅5%，終以1,700萬元易手，實用呎價20,359元。

●北角丹拿花園5座連天台戶，實用面積526方呎，兩房間隔，望山景，連天台約351方呎，獲區外換樓客以約1,050萬元承接，實用呎價19,962元，原業主早於1993年12月購入，當時作價320萬元，持貨逾26年至今轉售，帳面獲利730萬元，單位期內升值2.3倍。

●北角形品中層F室，實用面積363方呎，一房間隔，獲區外首置上車客斥720萬元承接，實用呎價19,835元，原業主於2011年5月以435萬元購入投資，持貨9年至今沽售，帳面獲利285萬元。

●鰂魚涌太古城廬山閣高層B室，實用面積589方呎，兩房則王間隔，望園景，於6月以1,200萬元放盤，放盤一個月即獲區外用家以1,145萬元承接，實用呎價19,440元。

●鰂魚涌太古城高安閣高層E室連租約單位，實用面積約580方呎，兩房間隔，以1,122萬元獲承接，實用呎價約19,345元，迎買家為外區長線投資客，目前單位月租約25,000元，租金回報約2.7厘。

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九龍區

●奧運站柏景灣7月暫錄8宗租務成交，平均實用呎租約45元，其中9座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，以21,000元租出，實用呎租45元，業主於去年5月以980萬元購入，現享2.6厘租金回報。

●旺角奧柏．御峯1座低層D室，實用面積264方呎，開放式間隔，以523萬元成交，實用呎價19,811元，原業主於2015年1月以425萬元購入，持貨5年多，帳面獲利98萬元離場。

●旺角利奧坊‧曉岸2座高層H室，實用面積約252方呎，一房間隔，去年12月中開始放盤，開價610萬元，經議價後減價14萬元或約2.3%，以596萬元沽出，實用呎價約23,651元。

●旺角SKYPARK中層C3室，實用面積309方呎，開放式間隔連開放式廚房，放盤多時，去年曾開價700萬元，直至近日調整至630萬元即獲洽購，最終累減115萬元，以585萬元成交，實用呎價18,932元，原業主於2016年7月以約488萬元入市，持貨剛剛4年，帳面獲利97萬元離場。

●九龍灣德福花園7月暫錄5宗買賣，其中B座頂層兩房單位，實用面積513方呎，新買家原打算租樓，經過一輪考量及計數，決定「租轉買」，斥資645萬元承接上址，實用呎價約12,573元。

●牛頭角淘大花園G座中高層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望內園景，放售一星期，即由叫價650萬元減至638.8萬元獲買家承接，減價11.2萬元或約2%，實用呎價約17,035元。

●將軍澳維景灣畔13座低層B室，實用面積約449方呎，一房間隔，今年6月開始放售，原先叫價750萬元，日前以710萬元吉形式易手，減價達40萬元或5%，實用呎價約15,813元。

●將軍澳居屋唐明苑唐輝閣高層5室，實用面積535方呎，兩房間隔，原先未補價第二市場叫價580萬元，累減44萬元或7.6%，獲外區白居二客以536萬元承接，實用呎價10,019元。

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新界區

●馬鞍山中心1座高層C室，實用面積367方呎，兩房一廳間隔，原先叫價745萬元，減價77萬元，減幅約10.3%，最終以668萬元易手，實用呎價18,202元。

●馬鞍山新港城P座低層2室，實用面積337方呎，兩房間隔，原先叫價590萬元，微減9萬元，最終以581萬元沽售，實用呎價17,240元。

●馬鞍山銀湖．天峰7座中層H室，實用面積700方呎，套三房間隔，以1,030萬元易手，實用呎價14,714元，原業主於2009年以427萬元購入，持貨11年，帳面獲利約603萬元。

●馬鞍山迎海5座低層H室，實用面積約495方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約17,800元放租，議價後終以16,800元租出，實用呎租約33.9元，新租客一次過繳交全年租金。

●大圍名城於7月暫錄約12宗租賃成交，屋苑三期盛世3座北翼低層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，以25,000元租出，實用呎租36.3元，業主於2020年以1,000萬元購入，是次租出單位可享約3厘租金回報。

●沙田溱岸8號3座低層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約半個月，原業主開價1,050萬元，經議價後減價52萬元或約5%，最終以998萬元沽出，實用呎價約19,646元。

●沙田溱岸8號3座中層D室，實用面積826方呎，套三房連士多房間隔，日前以1,530萬元易手，實用呎價18,523元，原業主則於2012年以1,099萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利約431萬元。

●沙田第一城7月暫錄約12宗買賣，，最新錄得為37座中層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，以530萬元易手，實用呎價18,662元。

●沙田居屋愉翠苑愉政閣高層1室，實用面積516方呎，兩房一廳間隔，望內園景觀，原先開價650萬元，放盤1個月，減價62萬元，減幅9.5%，未補價第二市場以588萬元沽出，實用呎價11,395元。

●大埔居屋宏福苑宏新閣中層3室，實用面積431方呎，兩房間隔，望遠景，原開價340萬元，放盤20日，「象徵式」議價2萬元，於未補價第二市場以338萬元成交，實用呎價7,842元。

●粉嶺中心本月暫錄約2宗成交，包括H座高層2室，實用面積512方呎，三房間隔，以655萬元獲承接，實用呎價12,793元。

●剛過去的周末，元朗區睇樓人流，相比前一周大跌一半，但交投則未有太大影響，兩天共錄得10宗，包括PARK YOHO Genova第30B座中層C室，實用面積521方呎，叫價720萬元，以690萬元沽出，實用呎價13,244元，原業主持貨3年，帳面獲利約57萬元或9%。

●屯門居屋兆麟苑B座中層4室，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場以550萬元沽，實用呎價9,928元，新買家由租轉買，眼見低息環境持續，長遠交租並不划算，於是買樓置業。

●屯門居屋兆禧苑C座低層6室，實用面積415方呎，兩房間隔，叫價約10,500元放租，雙方議價後終以9,500元租出，實用呎租約22.9元。

●屯門豐景園4座中層7室，實用面積342方呎，兩房一廳間隔，獲區外客承租，即睇即以月租11,000元承租，實用呎租32.2元，如以現時同類型單位的銀行估值價約470萬元計算，單位的租金回報率達2.8厘。

●屯門海麗花園2座低層B室，實用面積428方呎，兩房一廳間隔，減價10萬元，獲區內首置客以520萬元購入自用，實用呎價12,150元。

●荃灣海之戀‧愛炫美5A座高層B室，實用面積1,162方呎，四房三廁連儲物套房間隔，享海景，以39,000元租出，實用呎租約33.6元，業主於2018年9月3,334.6萬元一手買入，現租出單位，租金回報率約1.4厘。

●青衣曉峰園3座中層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，以730萬元成交，實用呎價約13,370元，現時屋苑有約15個單位放售，入場價由730萬元起。

●馬灣珀麗灣本月僅2宗成交，其中3座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，日前以643萬元易手，實用呎價約12,109元。

●東涌區過去周末錄6宗成交，包括影岸‧紅B座中層G室，實用面積446方呎，一房間隔，向西南，成交價615萬元，實用呎價13,789元，原業主於2017年2月以530萬元買入，持貨約3年，帳面獲利85萬元。

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