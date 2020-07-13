憧憬快有新冠肺炎疫苗　道指早段升238點

儘管疫情未見紓緩，但對有效治療方法的樂觀預期繼續支持大市，加上憧憬新一輪美企業績期，美股早段靠穩，道指升238點，至26,313點；納指升129點，至10,747點；標指升25點，至3,210點。

藥廠輝瑞有份研發的疫苗獲美國食品及藥物管理局(FDA)給予「快速審批」，股價早段漲2.5%至34.7美元。

消費者在疫情爆發期間買入更多零食，但飲料業務收入倒退下，百事公司第二季整體收入按年跌3.1%至159.5億美元，仍高於市場預期的153.7億美元，期內經調整後每股盈利1.32美元，亦高於市場預期的1.25美元，公司股價早段升0.9%，至135.76美元。

美國晶片商Analog Devices同意以209億美元，收購同業Maxim Integrated，交易將以全股票形式進行，可能成為今年最大併購案之一。Analog股價早段跌3.2%至120.51美元；Maxim股價漲12.4%至72.05美元。

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