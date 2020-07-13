黎智英續變賣資產救亡！出售台灣土地套16億港元

官司纏身的壹傳媒大股東黎智英「一身蟻」，繼續變賣資產救亡！台灣上市的建築商長虹建設周一(13日)公布，斥資61.39億元新台幣(約16億港元)，向黎智英相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物，土地面積約3.14萬平方公尺。

賣方為查德威有限公司、盛至有限公司及其他自然人。據香港公司註冊處資料，查德威的股東兼董事為黎智英助手Mark Simon；盛至的股東為力高顧問有限公司，黎智英出任董事。長虹建設表示，購入土地後，將計劃興建辦公大樓。

較早前有台灣傳媒斥責黎智英是囤地炒賣，提及地皮在2008年以旗下公司斥約20億元新台幣購入。當地媒體對囤地不作為直斥其非，指摘此舉令有設廠需求的企業不是找不到土地，就是貴得叫苦連天，甚至無力負擔。

壹傳媒近年「愈做愈縮」，停刊多份刊物，公司亦頻頻售賣資產，原因或與公司連蝕5年有關！該公司截至今年3月底止全年度股東應佔虧損逾4.15億元，按年擴大22.68%，而過去5年累蝕逾19億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾27億元。

事實上，壹傳媒於台灣的業務和規模亦不斷收縮。早於2018年11月，公司將台北市內湖區總部的2幢辦公大樓物業，以約4.54億港元售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但款項在還債之後，僅餘約8,700萬港元作為營運資金。

去年2月底，該公司又以3.1億新台幣(約7,800多萬港元)，把高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮及其上印刷廠物業，售予台灣大鎪科技。

與此同時，公司主要股東黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」，去年3月底將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」全幢，售予台灣中國電器的子公司中電開發，據報代價是14.5億新台幣(約3.6億港元)。

及至去年5月，台灣媒體翻查當地內政部實價網的資訊顯示，黎智英原來已於同年1月，以9.1億新台幣(約2.26億港元)，出售其持有的台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓。而同年5月及8月，亦市傳黎智英個人放售其台北大安森林公園「頂高麗景」多個單位。

壹傳媒股價近期持續受壓，曾瀉見0.086港元的歷史新低，周一依然低位徘徊，收報0.09港元。

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