內地經濟會議：就業壓力仍十分突出

中共中央政治局常委官員周一召開經濟形勢專家及企業家座談會，分析研究當前經濟運行情況，聽取對下一步經濟工作的意見建議。官方指，國際環境不確定性仍在增加，形勢仍然嚴峻，內地經濟面臨的困難挑戰，特別是就業壓力仍十分突出，要做好繼續「打硬仗」的準備。

據會議，要增強宏觀政策實施的時效性，著力保就業、保民生及保市場主體；要堅持全面落實積極財政政策、穩健貨幣政策及就業優先政策，對企業更大規模減稅降費讓利；保持流動性合理充裕，進一步推動緩解企業特別是中小微企業融資難、融資貴問題，運用現代技術手段發展普惠金融，做到既有效增加信貸投放量又明顯降低綜合融資成本。

該會議又指出，要堅持以改革開放為動力，充分激發市場主體活力，增強發展韌性。包括透過改革的辦法，更大釋放消費潛力，通過網上實體融合拓展農產品銷售及出口產品內銷等新空間，豐富優質消費品供給，引導消費升級。

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