恒嘉融資租賃認購投資公司股份 以實物支付
2020年07月13日 22:58
東網電視更多新聞短片
恒嘉融資租賃(00379)公布，公司之全資附屬公司Multi Kingdom認購Top Insight配發股份，總認購價為6,730萬港元，將由Multi Kingdom透過向Top Insight轉讓鉅豪之全部已發行股本以實物方式支付。鉅豪為一家投資控股公司，並為灣仔物業之登記擁有人。
於完成後，Multi Kingdom將持有Top Insight經擴大已發行股本的35%。Top Insight的
餘下65%股權將由Planetree BVI持有。
Top Insight為梧桐國際發展(00613)之間接非全資附屬公司。Top Insight為一家投資控股公司並持有CCL全部股本，而CCL持有ISL全部股本。ISL為黃竹坑物業之登記持有人。
緊隨認購協議完成後，Top Insight之物業組合將包括灣仔物業及黃竹坑物業。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！