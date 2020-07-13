恒嘉融資租賃認購投資公司股份 以實物支付

於完成後，Multi Kingdom將持有Top Insight經擴大已發行股本的35%。Top Insight的

餘下65%股權將由Planetree BVI持有。

緊隨認購協議完成後，Top Insight之物業組合將包括灣仔物業及黃竹坑物業。

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