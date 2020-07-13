【財經評論】百業蕭條無所依　撤辣何需再猶豫

香港疫情近日急轉直下，社區爆發之勢明顯較今年初天氣較涼爽時嚴重，已充分印證「酷熱」是不能抑制病毒傳播，無不讓人聯想到今年勢必經歷「悲秋」與「寒冬」。疫情一日不消散，百業蕭條的困境只會如黑洞般深不見底，大眾勒緊褲頭的日子不但遠未終結，只怕愈勒愈緊。為挽救垂死市道，樓市撤辣何需再猶豫？

隨着各地經濟繼續對外封鎖，旅遊、住宿、零售、餐飲等行業苦不堪言，連帶被忽視的周邊行業也驟然陷困，最典型例子就是找換店。早些年內地經濟蓬勃，人民幣匯價向上，旅客魚貫湧港，造就了主力經營人民幣兌換業務的商機，各式各樣的找換店成行成市。由於開店不用佔據偌大面積，帶挈了不少業主能分租舖位增加收入，尤其是樓梯底、閣樓、後巷等難以用作零售買賣的地點。這些地方能充分運用，直接製造了不少財富效應。

如今面對封關及人民幣前景不太明朗，找換店生意銳減，業界已出現倒閉潮。數據顯示，今年截至6月，香港持牌金錢服務經營者數目跌至1,266間，較去年底的1,496間大減一成半，並一下子回落至2017年的1,209間水平，由於今年只過了一半，經濟V形反彈又夢碎，相信跌穿1,200間僅時間問題！

那麼，困局就來了，正如上述提及，兌換店通常不會在租金高昂的大街開設，而是「人棄我取」式覓舖，可預示着行業倒閉潮將導致一大堆難以再出租的「吉舖」湧現，除了令市容更蕭條及失去數以百計的就業機會外，更重要的是使部分財富效應永久或長時期消失。在經濟乘數效應及一環扣一環下，部分頂層人士收入長時期減少，花費自然縮水，最終必定禍及基層生計。

既然當下狀況預示經濟寒冬未過，港府早前推出的紓困措施效力又已減弱，確實有必要立即撤辣，以激活各類物業交投，提振市場信心，前瞻式保住經濟命脈。事實上，近期無論是新盤、二手住宅、甲級寫字樓、工商廈，以及舖位等，成交量顯然受前景困擾而回落，百業蕭條只會讓情況變得更慘淡，政府仍在等甚麼呢？是否要親眼見到市道荒涼、十室九空才知事態嚴重？有未雨綢繆之機，為何偏要等到臨渴掘井之時？

回看今次疫情發展至今，各地政府紛紛急市民所急，超前地推出空前的救市措施，唯獨港府凡事慢數拍，連派錢也要拖到7月，刻下就有「撤辣」這招，既低成本，又能快速見效兼提振士氣，試問仍要蹉跎到甚麼時候？

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