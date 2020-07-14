東方日報B1：車股爆上　比亞迪飆16%創新高

比亞迪公布新能源車款「漢」，為全球首款搭載華為5G系統的汽車。當中電動車(EV)版本為首款使用「刀片電池」技術，其續航里程提升逾五成至約600公里，相比傳統電池更安全及穩定；而由0加速至100公里最快為3.9秒，集團行政總裁王傳福形容該款新車是「十年磨一劍」。

據內媒報道，「漢」車型預售一個半月的訂單數量已超過2萬輛，相比該公司6月新能源車總銷售量為1.42萬輛，足見深受市場歡迎。

中金發表報告指，截至上周三止，比亞迪在內地車企中市值排名第一，雖然資本市場重新評估其背後一條完整的新能源產業鏈估值，惟整體仍較全球領先的新能源車企便宜，故仍依然具向上空間，將目標價上調至86元，維持「跑贏行業」評級。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，市場憧憬疫情受控，汽車銷售復甦會進一步加快，利好整個板塊連日追落後。雖然大部分車企近期公布的上半年銷量均不足全年目標五成，但仍未下調全年目標，反映管理層對下半年的銷售有信心，料復甦概念短期內仍有炒作。梁氏續指，龍頭車企比亞迪及吉汽傳出分拆業務或直接「回A」赴科創板上市，加上新能源汽車技術提升至科技層面，讓這兩大車股順着「科技熱潮」炒起。惟他認為，在炒風過後，車企的銷售數據「對辦」才能支持估值續升。

他指出，看好內地車市前景的因素包括地方政府持續推出扶持政策，例如提供購買補貼及放寬牌照數量，當中比亞迪及吉汽等主力研發新能源汽車的車企較能受惠，建議投資者等待股價回調才分注入市。

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