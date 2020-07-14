美股收市：道指微升10點　FAANG先升後回軟

美國股市周一(13日)高開一度高走，但至中後段急劇遇壓，3大指數收市個別發展。道指收報26,085點，升10點或0.04%；標指收報3,155點，跌29點或0.94%；納指收報10,390點，跌226點或2.13%。

值得留意的是，標指盤中最多曾升50點至3,235點，短暫觸及3月份新冠肺炎疫情爆發導致全球股市暴跌以來的最高水平。

Pioneer Investment Management投資組合經理John Carey表示，驚訝投資者對前景看法過度樂觀，坦言目前仍存在很多不確定因素，現在假設會很快恢復正常還為時過早。

美股周一受壓，主要是由於有迹象顯示疫情反彈阻礙加州等地區的重新開放計劃。中美緊張關係加劇也損害了市場情緒，美國於周一宣布中國對南中國海大部分區域的主張是「不合法的」。

5大科技股「FAANG」股價均曾創盤中紀錄新高，但收市全部下跌。其中，蘋果和亞馬遜一度升逾4%，惟收市分別跌0.46%和3%；Alphabet、Facebook、Netflix分別收挫1.97%、2.48%、4.23%。

電動車生產商特斯拉盤中最多曾升逾16%至紀錄新高(1,794.99美元)，惟收市跌3.08%，報1,497.06美元。藥廠輝瑞有份研發的疫苗獲美國食品及藥物管理局(FDA)給予「快速審批」，股價收漲4.05%。

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